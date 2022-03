Wie Software Seheingeschränkten im Arbeitsalltag hilft

Vergessen wird dabei, dass es Personen gibt, deren Seheinschränkungen sie an der aktiven Teilnahme an solchen Videocalls hindern können. „Einige Menschen mit Sehbehinderung können Gesichter nicht immer scharf sehen und haben deshalb Probleme dabei, Mimik zu erkennen. Das ist im persönlichen Gespräch immer einfacher als auf einem flachen Bildschirm. Es ist aber wichtig, dass man auf sein Gegenüber eingehen kann“, erklärt Christian Vogelauer von Projektleiter bei der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs .

Hilfsmittel VEDTool

Zusammen mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) und mit der Förderung aus dem Digifonds der Arbeiterkammer haben sie deshalb das VEDTool (Visually Enhanced Digital Workplace Tools) entwickelt. Die Software bietet seheingeschränkten Menschen einfache, aber mächtige Hilfsmittel an die Hand, um die Arbeit mit dem Computer einfacher zu gestalten.

Das Tool bedient sich bei bekannten Algorithmen zur Bildbearbeitung. „Macht man Kontrastadaptionen oder verstärkt Kanten in unterschiedlicher Intensität, können Menschen mit Seheinschränkungen davon profitieren, weil sie mehr Details erkennen und Gesichter oder Text besser sehen“, erklärt Andreas Sackl, der am Center for Technology Experience des AIT an benutzerfreundlichen Technologien arbeitet.