Steve Jobs Sandalen werden versteigert: 60.000 Dollar erwartet

Die alten Birkenstock-Sandalen des Apple-Mitgründers Steve Jobs werden vom Aktionshaus Julien’s Auctions versteigert. Erwartet werden Einnahmen zwischen 60.000 und 80.000 US-Dollar. Jobs soll seine Birkenstocks in den 1970ern und -80ern getragen haben. Vor dem Müll gerettet wurden sie laut Gizmodo von Mark Sheff, der in den 80er-Jahren eines von Jobs Grundstücken in Albany, Kalifornien verwaltete.

Die Sandalen waren bereits Teil mehrerer Ausstellungen, unter anderem waren sie 2017 auf der Möbelmesse Salone del Mobile in Mailand oder im Headquarter von Birkenstock im deutschen Rahms zu bewundern. Auch im ersten Birkenstock-Geschäft in den USA in SoHo, New York waren Jobs alte Sandalen zu sehen. Zuletzt waren sie im Historischen Museum Württemberg in Stuttgart ausgestellt.