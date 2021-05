Tesla Model 3 fährt alleine mit Mann auf Rücksitz: Festnahme

Ein Tesla Fahrer wurde in der Bay Area rund um San Francisco in den vergangenen Wochen wiederholt dabei beobachtet, wie er statt am Fahrersitz am Rücksitz seines Wagens saß. Am Dienstag wurde er nun verhaftet, berichtet Teslarati.

Der Mann hatte offenbar Teslas Fahrassistenzsystem Autopilot aktiviert, das anders als der Name suggeriert, keinesfalls für den fahrerlosen Transport geeignet ist. Darauf weist auch der Hersteller immer wieder hin. Das Fahren mit dem System bedürfe der konstanten Aufmersamkeit, die Hände sollten am Lenkrad belassen werden.



Wie die California Highway Patrol auf Facebook mitteilte, wird dem Tesla-Rückbankfahrer rücksichtsloses Fahren in mehreren Fällen vorgeworfen. Sein Wagen, ein Model 3, sei sichergestellt und abgeschleppt worden, heißt es weiter.