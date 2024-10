TikTok-Influencer mit Millionen Follower wegen Mord verhaftet

Für einen populären TikTok-Creator klickten diese Woche in den USA die Handschellen.

Abrahams Leiche wurde am Sonntag in Baton Rouge , Louisiana, aufgefunden, wie die USA Today sowie ein lokaler Fernsehsender berichten. Der Mann sei laut der Gerichtsmedizin durch “ stumpfe Gewalteinwirkung ” gestorben. Sichergestellte Überwachungskameraaufnahmen zeigen, wie Abraham zuvor die Wohnung von Thomas aufsuchte.

Er wurde am Dienstag in Dallas, Texas, festgenommen. Er soll den 69-jährigen Therapeuten William Abraham aus Louisiana getötet haben.

Terryon Thomas wurde in den USA wegen Mord angeklagt. Seinen Fans ist er besser als Mr. Prada bekannt. Auf TikTok hat der Influencer 4 Millionen Follower.

Hintergründe unklar

Hintergründe zu dem Mord sind aktuell nur wenig bekannt. Laut einem Lokalnachrichtensender war Thomas kein Patient des Therapeuten.

Thomas wurde in erster Linie mit Clips bekannt, in denen er seinen Alltag sowie Erlebnisse in der Schule kommentiert. Insgesamt verzeichnet der Account derzeit über 500 Millionen Likes.

Das Opfer war neben seiner Tätigkeit als Therapeut auch als Berater, Motivationsredner, Musiker, Autor und Lehrer aktiv. Zudem war er früher ein katholischer Priester, der regelmäßig im lokalen Fernsehen in Baton Rouge, Louisiana, auftrat.