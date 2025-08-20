TikToks von Donald Trump: Weißes Haus startet offiziellen Account

Das Weiße Haus hat ein offizielles TikTok-Konto eingerichtet. Das Konto "@whitehouse" nahm am Dienstagabend (Ortszeit) offiziell den Betrieb auf, um die Politik des US-Präsidenten zu kommunizieren, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. "Die Trump-Administration ist bestrebt, die historischen Erfolge, die Präsident Trump dem amerikanischen Volk beschert hat, mit so vielen Zielgruppen und Plattformen wie möglich zu kommunizieren", so Leavitt.

Trump will junge Amerikaner ansprechen

US-Präsident Donald Trump hat eine Schwäche für die beliebte App, die mehr als 150 Millionen Nutzer in den USA hat. Er schreibt ihr zu, dass sie ihm geholfen habe, bei jungen Wählern Unterstützung zu gewinnen, als er die Demokratin Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 besiegte.

Man wolle auf diesen Erfolgen aufbauen und auf eine Weise kommunizieren, wie es keine andere Regierung zuvor getan habe, erklärte Trumps Pressesprecherin. In früheren geheimdienstlichen Bewertungen hieß es, dass die Eigentümer der Kurzvideo-App der chinesischen Regierung verpflichtet sind und dass sie zur Beeinflussung von Amerikanern genutzt werden könnte.

Erste Videos zeigen Trump als starken Mann

Bisher sind auf dem offiziellen TikTok-Account 3 Videobeiträge erschienen. Im ersten Beitrag sieht man eine politische Werbebotschaft von Donald Trump. "I am your Voice" also "Ich bin eure Stimme" lautet die klare Botschaft des US-Präsidenten an die US-Bürger, die mit tosendem Applaus hinterlegt wurde. In einem zweiten Kurzvideo sieht man Aufnahmen vom Weißen Haus, im dritten wurden Ausschnitte aus Trumps Reden zusammengeschnitten.