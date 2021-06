Jean-Luc Picard kehrt zurück und damit einige bekannte Gesichter aus dem Star-Trek-Universum, wie der neue Trailer zur 2. Staffel zeigt. Dem etwa einminütigen Clip zufolge kommt es in Season 2 Star Trek: Picard zu einem Wiedersehen mit der übermenschlichen Entität Q, die schon in der Next-Generation-Serie immer wieder ihr Unwesen trieb. Doch das ist offenbar nicht alles.

Denn einmal mehr dürfte die Zeit kaputt sein, womit Captain Picard in seiner Laufbahn ebenfalls schon mehrfach zu tun hatte. Ob Q hinter dem Phänomen steckt, Picard direkt oder indirekt für den Bruch in der Zeit gesorgt hat oder überhaupt eine andere Erklärung dahinter steckt, bleibt im Trailer offen. Eine größere Rolle dürfte einmal mehr Seven of Nine haben, die aber kein Borg-Implantat mehr trägt.

Bei uns wieder auf Amazon Prime

Dass Schauspieler Patrick Stewart seine legendäre Rolle als Jean-Luc Picard nach so vielen Jahren noch einmal übernahm, hatte für große Freude unter Star-Trek-Fans gesorgt. Die Kritik an der Serie fiel nicht uneingeschränkt, aber überwiegend positiv aus. Wie Staffel 1 wird auch die 2. Staffel bei uns exklusiv auf Amazon Prime zu sehen sein. Ein Starttermin wurde noch nicht genannt, offenbar soll die Ausstrahlung aber erst 2022 erfolgen.