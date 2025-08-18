Uber-Nutzer fahren lieber mit Robotaxi als mit menschlichem Fahrer

Weil Robotaxis noch rar sind, tauschen Fahrgäste nun Tipps aus, wie man sie ergattern kann.

Seit Juni bietet Uber in der US-Metropole Atlanta Fahrten mit den selbstfahrenden Taxis von Waymo an. Das Google-Tochterunternehmen ist einer der größten Konkurrenten von Tesla.

So eine Fahrt zu bekommen, sei aber gar nicht so einfach, wie Business Insider berichtet. Viele Fahrgäste sollen deshalb sogar Tricks anwenden, um menschlichen Fahrern auszuweichen und stattdessen ein Robotaxi nutzen zu können.

Die Tricks der Robotaxi-Fahrer

Ein Einwohner Atlantas sagte gegenüber Business Insider, dass man eine Stunde lang Fahrten mit menschlichen Fahrern stornieren müsse, bis man endlich ein Robotaxi erhält. Obwohl er eingestellt hatte, dass er selbstfahrende Autos bevorzugt.

Er hat mittlerweile 35 Fahrten mit Waymo in Atlanta unternommen und musste dafür 20 menschliche Fahrer ablehnen, um ein Robotaxi zu erhalten. „Die Tatsache, dass es so schwierig ist, eines zu bekommen, hat es zu einem Spiel gemacht“, sagte der Fahrgast.

Uber gibt Tipps

Laut dem Mann sei es über die Uber-App deutlich schwieriger, ein Robotaxi zu bekommen als über die Waymo-App. Da Waymo in Atlanta jedoch keine eigene App betreibt, hat sich das Unternehmen dort mit Uber zusammengeschlossen. Der Taxi-Nutzer kennt die Waymo-App bereits aus anderen Städten, in denen er den Robotaxi-Service zuvor genutzt hat.

Laut Uber seien Dutzende Robotaxis von Waymo in Atlanta im Einsatz. In Zukunft soll es in der Stadt mehrere Hundert Robotaxis geben.

Ein Sprecher von Uber gibt Tipps, wie man eine Robotaxi-Fahrt ergattert: Demnach solle man Fahrten auf der Autobahn vermeiden, außerhalb von Stoßzeiten fahren und sicherstellen, dass Abhol- und Zielort innerhalb des aktuellen 168 Quadratkilometer-Radius von Waymo liegen. Einzustellen, dass man Waymo-Fahrten bevorzugt, helfe auch.