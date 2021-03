Verbrenner benötigen hunderte Male mehr Rohstoffe als E-Autos

Unter bestimmten Voraussetzungen sind Elektroautos in Sachen Rohstoffbedarf den herkömmlichen Fahrzeugen um Längen voraus.

"Das Gewicht von Benzin oder Diesel, das während der gesamten durchschnittlichen Lebensdauer eines Fahrzeugs verbrannt wird, ist in etwa 300 bis 400 Mal so hoch wie die Gesamtmenge an Batteriezellmetallen, die nicht wieder aufbereitet werden können."

Das ist die Kernaussage einer neuen Studie, die auf die ökologischen Vorteile von Elektroautos gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen hinweist. Die Prämisse der Studie ist allerdings, dass der gesamte Strom für den Betrieb von E-Autos aus erneuerbaren Energiequellen stammt.