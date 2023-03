Vorsicht vor diesem neuen SMS-Betrug

Allein in Salzburg sind an einem Tag gleich 5 Personen auf die neue Betrugsmasche hereingefallen.

Es gibt schon wieder eine neue Betrugsmasche, bei der mittels SMS versucht wird, Opfer zu ködern. Die betrügerischen SMS tarnen sich in diesem Fall als angebliche Nachricht des Finanzamtes, in denen auch eine dringende Zahlungsaufforderung enthalten ist.

Die Polizei warnt bereits vor den Betrugsnachrichten. Laut Polizeiangaben sind an nur einem Tag allein in Salzburg mindestens 5 Personen auf den Betrug hereingefallen und haben mehrere hundert Euro an die Kriminellen überwiesen.