Wegen Elon Musk: New York verbietet Flammenwerfer

Die Boring Company war sich der rechtlichen Problematik bereits vor der Gesetzesänderung in New York bewusst, weswegen der Flammenwerfer unter dem Namen „Not-a-Flamethrower“ (Kein Flammenwerfer) verkauft hatte. Der Name änderte aber nichts an der Funktion der Maschine, die Flammen bis zu neun Meter weit schießen konnte.

In den Geschäftsbedingungen, die man vor dem Kauf akzeptieren musste, wird auch explizit auf die Risiken des „Not-a-Flamethrower“ hingewiesen und dass der Benutzer verantwortungsbewusst damit umgehen soll. Das hielt viele Käufer aber dennoch nicht davon ab, mit kuriosen Aktionen in Videos zu prahlen.