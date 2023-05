Österreichs größtes eSport-Festival findet am Samstag in Wien statt

Gespielt werden League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, Brawls Stars und Super Smash Bros Ultimate.

Das A1 Austrian eSports Festival findet am Samstag, 27. Mai erneut in Wien statt. Im Austria Center Vienna wird sich die deutschsprachige eSport-Elite ab 11 Uhr zum Finale der A1 eSport League einfinden. 2022 hatte man hier vor 2.700 Zuschauer*innen gespielt.

Gespielt werden Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, Brawl Stars und Super Smash Bros Ultimate. Dem offline Turnier sind die Online-Qualifier vorangegangen, in denen die besten Teams aus Österreich einen Platz für das Finale am Samstag erspielen konnten.

Das sind die Preispools der einzelnen Turniere:

League of Legends: 5.000 Euro

Valorant: 5.000 Euro

Teamfight Tactics: 2.500 Euro

Brawl Stars: 2.500 Euro

➤ Mehr lesen: So verdienen eSport-Profis ihr Geld

Die moderierten Spiele können auch im Livestream auf dem Twitch-Kanal von A1 eSports mitverfolgt werden. Wer vor Ort teilnehmen möchte, erhält über die Veranstaltungswebsite Tickets (15 Euro, ermäßigt 12 Euro). Über 70 Aussteller haben zugesagt. Es wird neben Community-Turnieren auch Möglichkeiten für Brett- und Kartenspiele geben. Zudem werden "Prop Maker" im Cosplay Village ihre Kostüme ausstellen und Künstler*innen in der Artist Alley ihre Werke zeigen.