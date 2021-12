Die besten Auto Chess Games für iOS und Android

Die gewünschten Charaktere werden dann taktisch auf dem Feld platziert und in den Kampf geschickt. Während der Kämpfe haben wir selbst wenig zu tun. Beim Auto Chess laufen die Battles nämlich automatisch ab.

Das Genre des Auto Chess, oft auch Auto Battler genannt, ist einer Dota 2 Modifikation entsprungen. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Battle Royale, MOBA und Schachspiel. Bis zu 8 Spieler*innen, meist weniger, treten in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander an.

Teamfight Tactics

Teamfight Tactics, bekannt unter der Abkürzung TFT, ist eines der beliebtesten Auto Chess Games. Entwickelt von Riot Games, bedient sich das Spiel einem riesigen Pool an Legaue of Legends Champions. Während auch TFT sich innerhalb des Auto Chess Genres bewegt, hebt es sich teils stark vom Klassiker Dota Underlords ab.

Einer der größten Unterschiede ist die deutlich kürzere Spielzeit sowie das Comeback-System, welches schlechter platzierten Spieler*innen ein Zurückkämpfen per Draft erlaubt. Durch das Draft-System kommen die Spieler*innen in umgekehrter Reihenfolge zurück auf das Board und erhalten die Möglichkeit, ihren favorisierten Champion auszuwählen.

Der somit zumindest in der Theorie beste Pick ermöglicht auch bei Rückständen eine Rückkehr in den Kampf um die Plätze. In den späteren Karussell-Runden kommen bis zu 3 Items ins Spiel, die durch richtige Anwendungen massive Vorteile im Kampf bringen können.

Während Einsatz und Kombination von Items viel Hintergrundwissen erlauben, erfordert TFT aber keineswegs ein Studium, um Kämpfe erfolgreich absolvieren zu können.

Teamfight Tactics ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.