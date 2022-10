Die besten Schach-Apps für iOS und Android

Etwa auf Twitch und YouTube hat sich in den vergangenen Jahren wieder ein regelrechter Hype entwickelt, der Spieler*innen wie Zuschauer*innen gleichermaßen zu fesseln scheint. Während das Schachbrett für die Hosentasche etwas zu groß ist, gibt es eine Vielzahl an Apps, die spannende Partien auf dem Smartphone jederzeit und überall ermöglichen.

Der im Raum stehende Schummel-Skandal in der Schachwelt ist momentan in aller Munde. Die Anschuldigung in Richtung Hans Niemann bewegen sich mittlerweile auf einer Ebene, die für viele nur noch surreal klingt. Unabhängig von der heißen Diskussion rund um angebliche Anal-Schummler ist Schachspielen aber im Trend.

Abseits der normalen Schachpartien gefielen mir aber die Rätsel und Taktikaufgaben am besten. In Szenarien gilt es hier Situationen zu analysieren und zu lösen. Vor allem die Rätselaufgaben verschaffen einem Gelegenheitsspieler wie mir einen neuen Blick auf Schach-Szenarien. Möchten wir mal nicht spielen, sondern einfach nur zuschauen, können wir uns über den Reiter „Anschauen“ zu tausenden Schach-Streams weiterleiten lassen. Mehr als eine billige Umleitung zu Twitch und Konsorten gibt es aber nicht. Eine Direktintegration wäre interessanter gewesen.

Können wir uns mit langsamen Partien abfinden, lassen sich bis zu 14 Tage pro Zug einstellen. Gespielt werden können einfache Partien im Einzel oder in Turnieren sowie gegen den Computer oder gegen reale Gegenspieler*innen. Haben wir keine Ahnung vom Schach, hält chess.com jede Menge Lernmaterial für uns bereit. In über 1.500 Lektionen lernen wir Grundlagen und taktische Feinheiten, die uns im Duell helfen sollen.

Weder muss ein Zwangsaccount erstellt werden, noch gibt es dutzende Berechtigungen, die erst freigegeben werden müssen. Stattdessen landen wir sofort im Dashboard der App, welches uns alle vorhanden Komponenten der App präsentiert. Möchten wir direkt loslegen, reicht ein Tippen auf „Neue Partie“. Für jede Partie können wir eine Vielzahl an Einstellungen vornehmen, um eine Partie nach unserem Geschmack spielen zu können. Wir können auswählen, ob wir schnelles Schach spielen wollen oder eine Partie sich in die Länge ziehen darf.

Möchten wir einfach nur zuschauen, können wir im Reiter „ Zuschauen“ in Echtzeit andere Partien direkt in der App verfolgen. Ein Umweg über Streamingdienste wird hier nicht gewählt. Auch lichess hat die quelloffene Engine Stockfish mit an Bord, mit der wir unsere Partien direkt und in der nachträglichen Analyse durchleuchten können.

Really Bad Chess

Jene Schach-Liebhaber*innen, die einfaches Schachspielen nicht mehr als Herausforderung ansehen, sind bei Really Bad Chess an der richtigen Adresse. Die App bietet uns alles, außer konventionelles Schach. Stattdessen serviert uns Really Bad Chess einzigartige Spielszenarien, die wir auf keinem ernstzunehmenden Turnier dieser Welt so vorfinden würden.

Starten wir die App zum ersten Mal, gilt es eine einzige Frage zu beantworten: Wie gut bis du in Schach? Zur Auswahl stehen die Antwortmöglichkeiten „Gut“, „Nicht so gut“ oder „Keine Ahnung, wie man Schach spielt“.

Ist letzteres der Fall, verweist uns Really Bad Chess Richtung Webseite von chess.com, um erst einmal die Grundlagen kennenzulernen. Blutige Anfänger*innen sollte also nicht direkt bei Really Bad Chess einsteigen. Sind wir „nicht so gut“ in Schach, sind wir laut App bestens geeignet für den Schach-Wahnsinn. Bevor wir richtig loslegen können, wirft uns die App in eine erste Partie und fordert uns gleichzeitig auf, alles zu vergessen, was wir je über Eröffnungen, Eleganz und Fairness gelernt haben.

Erscheint das Schachbrett auf dem Bildschirm, wird mir klar, was diese App so besonders macht. Auf meiner Seite finden sich neben 8 Bauern gleich 4 Königinnen und 3 Springer. Anhand dieses besonderen Szenarios sollen wir nun unsere erste erfolgreiche Partie spielen. Die App fordert uns dabei sogar explizit auf, den Undo-Knopf zu nutzen, um fehlerhafte Züge rückgängig zu machen und die Partie doch noch siegreich zu gestalten. Das verrückte Szenario zum Start der App macht sofort Lust auf mehr.

Im Dashboard der App haben wir mehrere Modi zur Auswahl. Wir können eine tägliche und wöchentliche Challenge absolvieren oder im „Freeplay“ einfach nur unendlich spielen. Selbstverständlich gibt es auch ein geranktes System, in dem wir gegen den Computer in komplett verrückten Partien antreten können. Ein großes Manko ist der fehlende Online-Modus, der heutzutage eigentlich nicht mehr fehlen darf.

Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die besonderen Szenarien in Really Bad Chess das taktische Verhalten in normalen Schach-Partien auf jeden Fall verbessern kann. Really Bad Chess ist an sich kostenlos, verlangt aber unter anderem für „Undo“, also das Zurücksetzen eines Zuges, Geld. Diese können im Hunderterpack um 1,19 Euro gekauft werden. Darüber hinaus gibt es eine Vollversion per In-App-Kauf, die uns unter anderem den lokalen Multiplayer freischaltet und Werbeeinblendungen entfernt. Dafür werden 4,99 Euro fällig.

Really Bad Chess ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.