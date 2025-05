Fortnite verschwindet in Europa wieder aus den App Store

18.05.2025

Der Streit zwischen der Entwicklerfirma Epic Games und Apple geht weiter.

Fortnite ist in Europa wieder nicht mehr auf iPhones verfügbar. Der Grund: Es gibt erneut Streit zwischen der Entwicklerfirma Epic Games und Apple. Auslöser war ein Versuch von Epic, das Spiel nach einem Gerichtsurteil in den US-App-Store von Apple zurückzubringen. Dabei entschied sich die Spielefirma, eine einheitliche Version für den US-Markt und die Europäische Union bei Apple zur Prüfung vorzulegen. Der iPhone-Konzern will aber erst die weitere Entwicklung in dem jahrelangen Gerichtsstreit in den USA abwarten und ließ die App nicht in seinen amerikanischen App Store. Fortnite werde "weltweit offiline bleiben" Epic kündigte daraufhin an, Fortnite werde auf iPhones "weltweit offline blieben" bis Apple die Blockade aufhebe. Apple konterte, man habe keine Schritte gegen die bisher verfügbare Variante der App in Europa unternommen. Wie man Fortnite auf einem mobilen Gerät spielen kann, hat Epic auf einer eigenen Support-Seite zusammengefasst und bietet entsprechende Anleitungen dafür.

Gericht soll Fortnite in US-App-Store hieven Epic versucht inzwischen, vor Gericht in Kalifornien zu erreichen, dass Apple dazu gezwungen wird, die App wieder in den amerikanischen App Store aufzunehmen. Die zuständige Richterin hatte vor einigen Wochen verfügt, dass der iPhone-Konzern Entwickler nicht aussperren könne, nur weil sie bei Käufen in der App auf Bezahlmöglichkeiten außerhalb von Apples hauseigenem Kaufsystem hinweisen. Apple hatte allerdings bei der Abweisung von Epic nur darauf verwiesen, dass man sich mit einer Rückkehr von Fortnite in den US-Store nur nach dem Ende der Gerichtsverfahren beschäftigen werde.