Googles bisher größtes Doodle kann jetzt gespielt werden

Anstatt nur eines Mini-Games, ist das Spiel eine Sammlung von mehreren sportlichen Disziplinen, verpackt in eine liebevolle Pixel-Retrografik im Stil eines klassischen JRPGs. Zudem gibt es einen animierten Vorspann und Zwischensequenzen.

Um Das Spiel zu spielen, klickt man einfach auf der Google-Startseite im Browser das Doodle an. Auf Computern wird mit der Tastatur gesteuert, bei Smartphones und Tablets mit dem Touchscreen.

Man schlüpft in die Rolle der Katze Lucky und tritt für eines von 4 Teams in diversen Sportarten an. In Kürze wird es eine weltweite Rangliste geben, die zeigt, welches Team die meisten Punkte gemacht hat. Das Doodle wird während den Olympischen Spielen nach und nach um weitere Sportarten erweitert werden, die gespielt werden können.