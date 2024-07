7 lokale Multiplayer-Games für iOS und Android

Ob gemeinsam unterwegs oder ohne Internet an einem abgeschiedenen Ort, lokale Multiplayer-Games funktionieren überall.

Während Online-Only-Multiplayer über das letzte Jahrzehnt zum Standard geworden sind, hat das Bedürfnis für lokale Multiplayer nicht abgenommen. Ohne Internetverbindung im Auto, Zug, Flugzeug oder einfach einem abgeschiedenen Ort, möglicherweise sogar auf einem einzigen Gerät, zocken zu können, ist aber auch ohne Probleme möglich. Vom rundenbasierten Strategiespiel bis zum Racer ist alles vertreten. Wir stellen euch diese 7 Lokale-Multiplayer-Games vor: Crossy Road: iOS und Android Asphalt 8: Airborne: iOS und Android Keep Talking & Nobody Explodes: iOS und Android Anti Pong: iOS Among Us: iOS und Android 2 3 4 Player Games: iOS und Android The Battle of Polytopia: iOS und Android

1. Crossy Road Fast schon ein mobiler Klassiker einer neue Generation ist Crossy Road. Dem 1981 veröffentlichtem Frogger nachempfunden, müssen wir hier mit unserer Spielfigur Straßen, Bahnübergänge und Flüsse überqueren, ohne plattgemacht zu werden. Theoretisch endlos, kommen wir praktisch irgendwann an die Grenzen des Möglichen und stellen so Highscore für Highscore auf. Crossy Road bringt auch eine lokalen Multiplayer mit, der sich auf Smartphone und Tablet mit mindestens 2 Endgeräten spielen lässt. Einzig notwendig ist dafür eine lokale WiFi-Verbindung. Das Freemium-Game lässt sich kostenlos ohne Einschränkungen zocken. Lediglich Skins, die aber keine Vorteile bringen, müssen käuflich erworben werden. Crossy Road ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

2. Asphalt 8: Airborne Freundinnen und Freunde des Racings kommen bei Asphalt 8 auf ihre Kosten. Die App gehört bereits seit Jahren zu einer der ersten Anlaufstellen im Bereich Mobile Racing. Asphalt 8 überzeugt dabei gleich in mehreren Kategorien. So gibt es beispielsweise verschiedene Modi, etwa Klassik, Versus und Elimination, in denen wir antreten können. Außerdem enthält das Game jede Menge unterschiedliche Rennstrecken, von klassischen Kursen in Nevada oder Dubai bis zu Straßenkursen wie in London. Fast am wichtigsten sind aber für die meisten Spielerinnen und Spielern die Fahrzeuge, von denen hier mehr als 300 vertreten sind. Darunter beispielsweise ein Audi R8, Cadillac ATS und ein BMW M2. Im lokalen Multiplayer können wir gegen insgesamt 8 Mitspielerinnen und Mitspieler antreten, während wir per Wi-Fi miteinander verbunden sind. Während das Game an sich kostenlos ist, müssen für einige Inhalte, etwa dem Zukaufen von Fahrzeugen, Geld bzw. viel Zeit in die Hand genommen werden. Asphalt 8: Airborne ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

3. Keep Talking & Nobody Explodes Logik, Zuhören, Spannung, Spaß und viel Geschrei bekommen wir bei Keep Talking & Nobody Explodes serviert. Das Spiel hält für uns einen Bombenkoffer bereit, den wir nur durch die Lösung einiger Aufgaben entschärfen können. Sämtliche Rätsel befinden sich zwar auf bzw. in dem Koffer, wie genau wir vorgehen müssen, können aber nur unsere Mitspielerinnen und Mitspieler verraten. Während eine Person den Koffer am Smartphone oder Tablet entschärft, bekommt nämlich mindestens eine zweite Person ein Handbuch serviert, welches sämtliche Anweisungen enthält. Durch geschicktes Fragen und Antworten müssen es so die Spielerinnen und Spieler schaffen, die Bombe innerhalb der Zeit zu entschärfen. Ein Unterfangen, das oft zu unterhaltsamen Diskussionen führt. Um gemeinsam zu spielen, braucht es lediglich eine Kopie des Spieles, das Handbuch zur Entschärfung ist als PDF erhältlich. Keep Talking & Nobody Explodes ist um 9,99 Euro für iOS und um 10,99 Euro für Android erhältlich.

4. Anti Pong Knapp ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Atari erstmals Pong veröffentlichte. Bis heute wird das Spiel über Generationen hinweg gespielt. Mit der Zeit gab es aber auch immer wieder interessante Abwandlungen. Eine davon ist Anti Pong. Statt den Ball klassisch am Verlassen des Spielbereichs zu hindern, müssen wir hier die Berührung mit unserem Paddel vermeiden. Jede Berührung führt dabei zum Abbrechen von Steinen, bis am Ende nichts mehr von unserem Paddel übrig ist. In insgesamt 5 Spielmodi können wir sowohl online als auch im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten. Anti Pong ist um 0,99 Euro für iOS erhältlich.

5. Among Us Während der Hype um Among Us deutlich abgeflacht ist, hat sich das Spiel sehr wohl als Anlaufstelle für unterhaltsame Runden mit mehreren Spielerinnen und Spielern etabliert. Das Konzept von Among Us ist an Werwolf angelehnt. Gefangen auf einem Raumschiff gibt es Crewmates und Imposter. Während erstere Aufgaben lösen und gleichzeitig überleben müssen, versuchen letztere die Crewmates loszuwerden. Das können sie einerseits durch einen klassischen Mord erreichen, wobei man hier nicht von anderen Crewmates erwischt werden sollte. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Mitspielerinnen und Mitspieler vom Schiff per Abstimmung zu entfernen. Für die Imposter geht es hier vor allem darum, die anderen zu täuschen, während die Crewmates die Imposter loswerden müssen. Während theoretisch auch online gespielt werden kann, unterstützt das Game auch lokalen Multiplayer. 4 bis 15 Spielerinnen und Spieler können hier über ein gemeinsames Netzwerk zocken. Among Us ist kostenlos für iOS und Android

6. 2 3 4 Player Games Wenn nicht nur in einem Netzwerk, sondern auch gleich auf einem einzigen Gerät gezockt werden soll, ist das etwas uninspiriert betitelte 2 3 4 Player Games genau das Richtige. In insgesamt 40 Spielen können wir uns bis zu 4 Spielerinnen und Spieler an einem Gerät gegeneinander kämpfen. Der Großteil der Spiele kommt dabei mit nur einer Taste aus, was die Bedienung auch auf Smartphones zu viert problemlos möglich macht. Die Auswahl an Spielen ist breit gefächert. In Tanks kämpfen wir beispielsweise mit Panzern gegeneinander und versuchen die jeweils anderen abzuschießen. In Skatebord-Race geht es darum, so schnell wie möglich zu tippen, um die Ziellinie als Erste oder Erster zu erreichen. Im Sumo-Ringen müssen wir durch Tippen die gegnerischen Ringer aus dem Ring werfen. 2 3 4 Player Games wird außerdem regelmäßig aktualisiert und erhält laufend neue Mini-Games. 2 3 4 Player Games ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.