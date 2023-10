Die besten Städtebau-Simulationen für iOS und Android

Mit dem Release von Cities Skylines 2 ist für Liebhaber*innen der Städtebausimulation ein Traum in Erfüllung gegangen. Während schon der erste Teil neue Maßstäbe gesetzt und SimCity in den Schatten gestellt hat, waren die Erwartungen an das Upgrade, auch aus technischer Sicht, groß.

In diesem neu integrierten Modus spazieren wir aber nicht nur umher. Falls wir etwas Abwechslung brauchen, können wir auch Jobs übernehmen oder einkaufen gehen. Wirklich besonders ist Pocket City 2 aber nicht nur aufgrund des gelungenen Gameplays. Das von einer einzigen Person entwickelte Spiel kommt auch heute noch ohne Mikrotransaktionen aus und ist alleine schon deshalb für mich der Favorit in dieser Kategorie.

Das Platzieren von Gebäuden ist rein von unserem Fortschritt und Geld abhängig. Auch bei den Finanzen haben wir volle Kontrolle, Steuern können angepasst und Ausgaben für die Öffentlichkeit erhöht oder gesenkt werden. Pocket City 2 hat außerdem kleine Quests integriert, die vor allem dann interessant werden, wenn wir mal nicht so viel Zeit haben, an der Stadt zu basteln. Neben der aufwendigen 3D-Visualisierung hat Pocket City 2 aber auch einen neuen Free-Roam-Modus. Hier können wir einen von uns erstellten Charakter übernehmen und durch unsere Stadt schweifen.

Bei City Island handelt es sich um eine klassische Aufbausimulation basierend in der Neuzeit . Wir starten, wie der Name bereits vermuten lässt, auf einer Insel, auf der wir unser Dorf langsam zur Stadt weiterentwickeln müssen. Um unsere Stadt bauen zu können, müssen wir aber erst Stück für Stück Land dazukaufen .

Die Simpsons: Springfield

Eine Aufbausimulation für Fans der Simpsons kommt aus dem Hause Electronic Arts. Das früher unter dem Namen „Taped Out“ bekannte Spiel ist bereits seit einigen Jahren auf dem Markt und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Nach einer von Homer verursachten Kernschmelze erhalten wir hier die Möglichkeit, Springfield komplett neu aufzubauen. Grundsätzlich nehmen wir auch hier den gesamten Stadtbau von Bäumen über Gebäude bis zu Straßen in die Hand.

So viele Details wie bei anderen Aufbausimulationen gibt es hier aber nicht. Stattdessen verdienen wir Geld mit regelmäßig erscheinenden Quests und Jobs, die wir an Charaktere verteilen. Zeit ist auch in diesem Freemium-Game ein großer Faktor. Während manche Jobs nur einige Sekunden brauchen, fressen andere mehrere Tage, in denen es für uns heißt: warten oder zahlen. Verdientes Geld können wir dann wieder in die Stadt stecken, um etwa Gebäude zu bauen.

Neben Geld gibt es außerdem eine zweite, deutlich seltenere Währung in Form von Donuts. Donuts können wir einsetzten, um Charaktere zu kaufen oder die Zeit zu beschleunigen, etwa weil wir ein Gebäude schneller fertig bauen wollen. Während sich Donuts nur sehr mühselig sammeln, ist ein Dutzend um 2,49 Euro schnell gekauft. Wer Geduld hat und einfache nur gemächlich ein eigenes Springfield zusammenbasteln möchte, kommt auch ohne Echtgeld-Einsatz sehr gut weiter. Das mittlerweile mehr als 10 Jahre alte Spiel erhält bis heute Updates und regelmäßige Eventinhalte, wie etwa momentan zu Halloween.

Simpsons: Springfield ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.