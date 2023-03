Die besten Wortspiele für iOS und Android

Das Kreuzworträtsel gehört zu den wohl beliebtesten Wortspielen der Welt. 1913 erstmalig in der US-amerikanischen Zeitung New York World erschienen, hat sich das Kreuzworträtsel bis heute gehalten und ist mittlerweile auch digital in verschiedenen Versionen erhältlich. Eine dieser Versionen ist Codycross Kreuzworträtsel. Die App kombiniert das klassische Spiel mit einer modernen Optik und einigen Zusatzelementen, die das Erlebnis noch abwechslungsreicher machen sollen.

NYT Games

Gleich eine ganze Armada an Wortspielen hat eine der bekanntesten Publikationen der Welt, die New York Times, zu bieten. Gesammelt in der App NYT Games, bietet die Zeitung hier gleich eine Reihe von Spielen an, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Der Klassiker, das New York Times Kreuzworträtsel, darf hier natürlich nicht fehlen. Das täglich in der gedruckten Version erscheinende Kreuzworträtsel kann hier digital abgearbeitet werden. Optisch hält man sich an die Papier-Version und ist nicht zu sehr in die Modernität abgedriftet.

Nichtsdestotrotz lässt sich die digitale Version entspannt spielen. Über der Tastatur wird der jeweilige Hinweis zur Reihe eingeblendet. Möchten wir uns auf Felder fokussieren, kann frei gezoomt werden. Von Montag bis Samstag steigert sich der Schwierigkeitsgrad der Rätsel.

Neben dem Klassiker vereint die New York Times weitere Games in der App, die in der Vergangenheit für Furore gesorgt haben. Da wäre unter anderem Wordle, das 2022 durch die Decke ging und aufgrund des Erfolges direkt von der Times gekauft wurde. Hier müssen wir die 5 Buchstaben eines Wortes in 6 Versuchen erraten.

Ebenfalls beliebt ist Spelling Bee, wo aus einzelnen Buchstaben, angeordnet wie eine Honigwabe, möglichst viele Wörter kreiert werden müssen. Ebenfalls dabei sind Sudoku und eine Mini-Variante des Kreuzworträtsels.

Als Fan von Spelling Bee und Wordle gehört die App zu meinen persönlichen Favoriten. Für manch deutschsprachige Nutzer*innen mag es ein Nachteil sein, dass die App ausschließlich in englischer Sprache gehalten ist. Die App ist in ihrer kostenlosen Variante mit Werbung ausgestattet, um 89,99 Euro im Jahr lässt sich die gesamte Auswahl mit dem All-Access-Pass befreien.

NYT Games ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.