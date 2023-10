„Super Mario Bros. Wonder“: Das ist Marios neuer Sprecher

Nach monatelangen Spekulationen ist nun der neue Sprecher des Nintendo-Helden Mario bekannt. Der Nachfolger des berühmten Sprechers Charles Martinet, der den Charakter mehr als 25 Jahre lang synchronisiert hat, heißt Kevin Afghani.

Zumindest im Spiel Super Mario Bros. Wonder wird er als Mario und Luigi zu hören sein. Ob er die Charaktere auch in weiteren Titeln vertonen wird, bleibt vorerst offen.

➤ Mehr lesen: Nintendo-Chef schließt Preiserhöhung für Switch nicht aus

Neue Rolle bestätigt

Afghani hat seine neue Rolle auf X bestätigt. „Unglaublich stolz, Mario und Luigi in Super Mario Bros. Wonder vertont zu haben. Vielen Dank an Nintendo für die Einladung ins Blumenreich“, schreibt er.