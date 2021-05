Nintendo spricht erstmals von Switch-Nachfolger

Aus einem Gespräch mit Investoren geht hervor, dass eine neue Konsole in Planung ist.

Dort wurden die Kosten für Hardware, Software, Online-Infrastruktur und Spiele besprochen. Die Switch befände sich mitten in ihrem Lebenszyklus, hieß es. "Allerdings ist es bei der Hälfte des Switch-Zyklus auch notwendig, in die nächste Plattform zu investieren, auf der die Integration von Hardware und Software fortgeführt wird", berichtete David Gibson auf Twitter aus dem Gespräch.

Nintendo hat erstmals von einer neuen Plattform nach der Switch gesprochen. Während immer mehr Gerüchte auf eine mögliche Pro-Variante der Nintendo Switch hindeuten, wurde eine Nachfolger-Konsole erstmals in einem Investoren-Gespräch erwähnt.

Die Formulierung weißt darauf hin, dass es sich bei der neuen Plattform um eine neue Konsole und nicht die Switch Pro handelt. Diese würde vermutlich die bestehende Software und Infrastruktur der Switch nutzen. Über die verbesserte Version der Hybridkonsole wird viel gemunkelt, bisher hat Nintendo selbst noch kein Wort über sie verloren.

Neue Nintendo-Konsole frühestens in 4 Jahren

Rechnet man die Aussage hoch, dass sich die Switch in der Hälfte ihres Lebenszyklus befindet, könnte es aber noch Jahre dauern, bis eine neue Konsole erscheint. Die Switch wird dieses Jahr 5 und wird daher noch mindestens 4 weitere Jahre bekommen. Erwartet wird, dass diese Zeit mit einer Pro-Version überbrückt wird, bis die neue Konsole auf den Markt kommt.

Für Nintendo war das vergangene Jahr sehr erfolgreich. Obwohl es auch bei der Switch Lieferengpässe gab, trieb der Mangel an den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X die Verkäufe in die Höhe. Im laufenden Geschäftsjahr will Nintendo weitere 30 Millionen Konsolen herstellen lassen.