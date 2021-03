Qualcomm arbeitet an Switch-Klon auf Android-Basis

Der US-Chiphersteller ist für seine Snapdragon-Prozessoren bekannt, die zahlreiche Smartphones antreiben. Nun möchte Qualcomm selbst unter die Gerätehersteller gehen und einen kompakte Gaming-Konsole anbieten. Das berichtet Android Police.

Konkret soll Qualcomm an einer Handheld-Konsole arbeiten, die am ehesten mit der Nintendo Switch zu vergleichen ist. Allerdings soll die Qualcomm-Konsole unter Android laufen und mit eigenen Qualcomm-Chips angetrieben werden. Unterdessen arbeitet Nintendo an einer Pro-Version seiner Switch.