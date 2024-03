Das üble Geschäft mit Carbon-Offsets

Es klingt nach einer tollen Sache: Man hat einen Transatlantikflug absolviert, einen spritfressenden Riesen-SUV gekauft oder sonst irgendwie dem Klima geschadet – und das macht man nun wieder gut, indem man sogenannte Carbon-Offsets kauft. Mit ein paar Klicks im Internet kann man ein klimafreundliches Projekt unterstützen. Man bezahlt also andere dafür, das CO2, das man selbst emittiert hat, anderswo wieder einzusparen. Unter dem Strich ist also alles wieder gut. Mit ein paar Euro pro Tonne Kohlendioxid ist die Sache erledigt.

Leider ist es in Wirklichkeit nicht so einfach. Solche Carbon-Offsets sind oft ein lukratives Geschäft ohne echte Wirkung für das Klima. Im schlimmsten Fall sind sie sogar schädlich.

Wald erhalten – aber richtig!

Immer wieder hört man moralische Argumente gegen Carbon-Offsets: Ist es nicht irgendwie unanständig, wenn sich reiche Leute ein reines Gewissen kaufen können? Aber das ist ein Kategorienfehler. Beim Klimaschutz geht es nicht um Moral, sondern um das Abwenden schwerer ökologischer und wirtschaftlicher Schäden. Was hilft, ist gut. Moralisch erhobene Zeigefinger holen kein CO2 aus der Luft.

Die entscheidende Frage ist: Was passiert eigentlich mit dem Geld, das ich für CO2-Offsets ausgebe? Viele Projekte konzentrieren sich auf den Schutz von Wäldern. Wird ein Wald niedergebrannt, entsteht CO2. Spende ich dafür, diesen Walt stattdessen zu bewahren, gelangt weniger CO2-Menge in der Atmosphäre. Das ist logisch und korrekt. Allerdings stimmt es nur, wenn dieser Wald ohne Carbon-Offset-Zahlungen tatsächlich rettungslos verloren gewesen wäre – und das ist oft nicht der Fall. So wurde etwa in der US-amerikanischen Hawk-Mountain-Preserve eine Menge Geld mit CO2-Offsets gemacht, obwohl es sich beim dortigen Wald ohnehin bereits um ein Naturschutzgebiet handelte. Es hätte auch ohne CO2-Offset-Zahlungen nicht abgeholzt werden dürfen.

Die nächste wichtige Frage lautet: Wie lange muss dieser Wald denn nun geschützt werden, damit dem Klima geholfen ist? Und die unbequeme Antwort lautet: Für immer. Als Carbon-Offset-Konsument hat man aber keine Garantie, dass der Wald, für dessen Erhaltung man heute zahlt, in zehn Jahren dann nicht doch abgeholzt wird.

Das Surui Forest Carbon Project in Brasilien etwa galt als Vorzeigeprojekt: Die Einkünfte aus dem Carbon-Offset-Handel kamen direkt der indigenen Bevölkerung zugute, die sich für nachhaltige Waldbewirtschaftung einsetzte. Bis dann in der Gegend allerdings Gold und Diamanten gefunden wurden – Bäume wurden gefällt, illegale Diamantenminen wurden errichtet, nach längst verkauften CO2-Zertifikaten fragte dabei niemand.