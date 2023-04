Plädoyer für Technologie-Offenheit

Immer dann, wenn jemand vorschlägt, dass eine ernsthafte institutionelle Reform, ein Systemwechsel oder eine Marktregulierung erforderlich sind, um die Folgen der Klimakrise zu minimieren, kann man aus einer anderen Ecke mit einem Mantra fix rechnen: Das ist nicht nötig, es sind Technogien und die Innovationskraft des freien Marktes, die uns alle retten werden. Dabei sind es immer dieselben alternden weißen Männer aus der fossilen hinteren Reihe, die seit Jahrzehnten mit denselben Argumenten unter dem Vorwand der Innovation erreichen wollen, dass die Welt an ihren längst nicht mehr zeitgemäßen Industrien festhält.

Technofixes als Vorwand gegen Fortschritt

Natürlich müssen Technologien beim Übergang von fossilen Brennstoffen und der Effizienzsteigerung eine entscheidende Rolle spielen. Das tun sie bereits – viele Lösungen liegen schon lange auf der Hand und müssen nur endlich flächendeckend und konsequent umgesetzt werden. Die einzigen, die dieser Umsetzung immer wieder das Warten auf neue – teils hanebüchene – Technofixes vorschieben, sind diejenigen, die echten Fortschritt verhindert haben, weil sie uns lieber weiterhin ihre schmutzigen Technologien als ultimative Lösung verkaufen wollen. Wo könnten wir heute stehen, hätte man all die Energie, Kreativität und vor allem das Geld, das die fossilen Branchen in ihre Greenwashing-PR gesteckt haben, tatsächlich in Innovationen für eine Klimawende investiert?