Google Pixel 8a und Tickets für das SPEAK OUT Festival gewinnen

Mit der Kamera des Pixel 8a kannst du Fotos und Videos wie ein Profi aufnehmen – dank Google AI. Und sie lassen sich ganz einfach und schnell bearbeiten. Das Gehäuse und die Kamera des Smartphones bestehen aus 100 % recyceltem Aluminium, die Rückseite zu 76 % aus recyceltem Material und mindestens 24 Prozent des Produktgewichts aus recyceltem Material.



Das Smartphone ist außerdem kratz-, staub- und wasserbeständig, sodass du möglichst lange was davon hast. Dein Pixel sendet dir proaktiv Warnungen und hält dich über Gefahren in der Nähe auf dem Laufenden, zum Beispiel bei Überschwemmungen, Waldbränden oder Stürmen - und kommt in einer plastikfreien Verpackung.



Wir haben das Google Pixel 8a getestet. Zum Testbericht gehts hier.