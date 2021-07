Algorithmus sagt Tod von vorerkrankten Älteren voraus

Kanadische Forscher*innen haben ein Online-Tool basierend auf einem Algorithmus entwickelt, welches den Tod eines Menschen vorhersagen soll, wenn dieser bereits krank ist und sich in häuslicher Pflege befindet. Das Tool heißt „Elder-Life Calculator“ und kann von jedem Menschen für sich selbst, einen Angehörigen oder Patient*innen durchgeführt werden. Entwickelt wurde es vom Project Big Life Team in Ottawa (Kanada), welches Patient*innen und Pflegekräfte beinhaltet. Das Spital in Ottawa war an der Entwicklung genauso beteiligt wie das Bruyère Research Institute, die Universität in Ottawa sowie das Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES).



Der „Elder-Life Calculator“ fragt dabei bestimmte, fixe Kriterien ab, um einen möglichen Todeszeitpunkt eines Patienten zu eruieren. Kriterien sind etwa Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss sowie diverse Vorerkrankungen wie Diabetes, Demenz oder Krebs. Dann möchte das Tool noch wissen, ob sich eine Person noch selbst Essen zubereiten kann, sich selbst wäscht, wie oft sie als Notfall ins Krankenhaus gebracht wird oder ob diverse Symptome wie Kurzatmigkeit etc. vorliegen. Danach rechnet das Tool den voraussichtlichen Todeszeitpunkt aus.

Daher stammt der Datensatz

Dahinter steckt ein Algorithmus namens RESPECT, abgekürzt für Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder life in the Community Tool. Die Daten, die zur Entwicklung verwendet worden sind, basieren auf 491.277 älteren Menschen über 50 aus Ontario in Kanada und stammen aus den Jahren 2007 bis 2013. Diese waren standardisiert erhoben worden von Krankenschwestern und Pflegekräften. Laut Angaben der Entwickler*innen soll RESPECT dazu dienen, besser kalkulieren zu können, wie lange eine Person noch zu Hause gepflegt werden muss, oder andere Maßnahmen notwendig werden. Das menschenwürdige Lebensende soll besser planbar werden, heißt es.



Bevor man das Tool verwendet, wird man mehrfach darauf hingewiesen, ob man dies wirklich möchte. Auch, dass es nur für pflegebedürftige Personen über 50 Jahren gedacht ist, poppt beim „Elder-Life Calculator“ mehrfach auf. Die Befragung dauert laut netzpolitik.org rund drei Minuten, bis man ein Ergebnis sieht: den voraussichtlichen Todeszeitpunkt. 25 Prozent der Vergleichsgruppe sei ein Jahr davor, und 25 Prozent der Vergleichsgruppe sei zwei Jahre später gestorben, heißt es.