AK: Amazon täuscht und manipuliert Konsumenten

Die Arbeiterkammer (AK) hat den globalen Online-Marktplatz und -Händler Amazon aus Konsumentensicht unter die Lupe genommen und dazu eine von ihr beauftragte Studie präsentiert. Demnach sind auf Amazon.de chinesische Händler*innen dominant, und österreichische Angebote nur spärlich vertreten.

"Amazon ist ein Irrgarten für Konsumentinnen und Konsumenten. Dazu tragen die komplexen Strukturen, Auswahlmechanismen und das Design bei. Und das dürfte mehr Kalkül als Zufall sein", resümierte Studienautorin Louise Beltzung vom ÖIAT.

Wer bei Amazon einkauft, kaufe meist bei einem Dritten. Fast jeder zweite Händler oder Händlerin seien aus China. Viele Konsument*innen wüssten gar nicht, wo sie ihr gewünschtes Produkt kaufen, denn auch hinter einer Namensendung mit DE könne ein Unternehmen mit Sitz in China stehen. Nach Möglichkeiten, die Ergebnisse nach Anbietern aus Österreich oder Qualitätskennzeichen zu filtern, suche man vergebens.

Was österreichische Händler*innen auf Amazon anbieten

Wer über Amazon von österreichischen Händlern kaufen will, hat es schwer: Der Anteil von Unternehmen mit Sitz in Österreich liegt in dieser Erhebung bei unter 2 Prozent (1,8 Prozent) unter allen Suchergebnissen.

Die meisten österreichischen Verkäufer*innen wurden bei der Suche nach Spirituosen (10 Prozent), Fernsehern (6,5 Prozent) und Wintersport-Produkten (5,1 Prozent) gefunden. Vertreibe Amazon als Händler das Produkt, habe es meist die Pole-Position. Und da Amazon eine Werbeplattform ist, sei rund jedes dritte Suchergebnis gesponsert und vorne mit dabei.

EU will Amazon & Co. strenger regulieren

Die AK fordert, dass die marktdominanten Online-Plattformen wie Amazon mehr Verantwortung übernehmen sollen, um Konsument*innen besser zu schützen. Zwei geplante EU-Gesetze - das Digitale Dienste Gesetz und Digitale Markt Gesetz - sowie eine noch heuer umzusetzende Modernisierungs-Richtlinie gehen der AK zu wenig weit.