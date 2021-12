Amazon spendete Tausende Dollar an Impfgegner

Über das AmazonSmile-Programm werden 0,5 Prozent der Einnahmen durch Online-Einkäufe bei Amazon an verschiedene Non-Profit-Organisationen gespendet. Insgesamt wurden dabei mehr als 60 Millionen Dollar verteilt.

"Das ist richtig schockierend ", wird Peter Hotez, der Leiter des Institutes für Tropenmedizin der Baylor University in Texas in einem Guardian-Bericht zitiert. "Es ist unglaublich , dass Amazon diese Gruppen finanziert."

Amazon: Sammelbecken für Impfgegner*innen

Die Spenden an Impfgegner-Gruppen ist nicht der einzige Kritikpunkt an Amazon in der Corona-Pandemie. Im Gegensatz zu anderen Online-Plattformen, erfreuen sich Verschwörungserzähler*innen, fragwürdige Esoteriker*innen und Impfgegner-Gruppen großen Zulauf.

Wer beim weltgrößten Online-Händler etwa nach "Impfung" sucht, bekommt in den Top-Sucherergebnissen zahlreiche Bücher und E-Books angezeigt, die keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, woher der Wind weht. Als fünftes Suchergebnis scheint sogar ein Blanko-Impfausweis auf.

Den Kund*innen werden dort Titel empfohlen wie: "Impfschaden durch Corona Impfung - Die ganze Wahrheit!", "Impfschaden durch Corona Impfung 2022: Neuste Daten, Zahlen, Fakten und Beweise" oder "Covid-19: Die ganze Wahrheit: Enthüllungen zum Great Reset, den Lockdowns, den Impfungen und der Neuen Normalität".