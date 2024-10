Generalprobe für AT-Alert am Samstag: Das muss man wissen

So könnte eine AT-Alert Meldung aussehen (Beispiel Land Kärnten)

02.10.2024

Am 5. Oktober zwischen 12 und 13 Uhr sollte in Österreich fast jedes Smartphone Alarm schlagen.

Das Katastrophenwarnsystem AT-Alert wird am Samstag, 5. Oktober, in den Echtbetrieb übergehen. Bisher befand es sich offiziell in der Testphase. Am Starttag wird, neben dem jährlichen Sirenentest, erstmals ein österreichweiter Probealarm ausgesendet. Das System verschickt Warnungen auf Handys und Smartphones. Dabei wird der Bildschirm aktiv und ein Warnton ist zu hören. Der Alarm erfolgt automatisch, man muss sich nirgends anmelden und benötigt keine App, erklärte das Forum Mobilkommunikation (FMK) am Mittwoch. ➤ Mehr lesen: Krisen-Warnungen aufs Handy: AT-Alert startet am Montag

Cell Broadcast Dabei kommt die 2023 eingeführte "Cell-Broadcast"-Technologie zum Einsatz. Alle Geräte, die mit Funkmasten in einem bestimmten Gebiet verbunden und empfangsbereit sind, werden eine Nachricht erhalten. Das geschieht anonym und wird nicht wie bei einer SMS gezielt an einzelne Personen versendet. Die Nachricht erscheint direkt am Bildschirm, egal wie man das Gerät konfiguriert hat, erklärte das FMK. Allerdings empfiehlt das Forum, zur Sicherheit in den Einstellungen unter dem Menü "Notfallwarnungen" sicherzustellen, dass alle Warnungen auch zugelassen werden. Am einfachsten ist es, man öffnet die Handyeinstellungen und Sucht nach "Notfallwarnung". In der Regel ist die Funktion aktiviert, allerdings sollte man prüfen, ob es eine gesonderte Einstellung für "Testwarnungen" gibt. Diese sind oft nicht aktiv und man würde am Samstag keine Meldung erhalten.

Nicht alle Handys können Cell-Broadcast-Warnungen empfangen Wer ein altes Tastenhandy hat, sollte im Menüpunkt "Cell-Broadcast" überprüfen, ob das Gerät Cell-Broadcasts auch unterstützt. Sehr alte Handys tun das nämlich nicht. Das deutsche Bundesamt für Katastrophenschutz hat eine (unvollständige) Liste an Geräten veröffentlicht, die Cell-Broadcast unterstützen. Ist man nicht sicher, ob das eigene Gerät die Warnungen empfangen kann, dürfte eine kurze Internetsuche Gewissheit bringen. Dafür sucht man nach der exakten Gerätebezeichnung und "Cell-Broadcasting". ➤ Mehr lesen: Handy-Warnsystem: Wie Österreich künftig vor Katastrophen warnt Keine Warnungen im Funkloch, Flugmodus und bei ausgeschaltetem Gerät Empfangsfähige Handys bekommen nur dann keine Warnung, wenn sie keinen Empfang haben bzw. nicht mit einem Funkmast verbunden sind. Also wenn man in einem Keller oder am Berg ist, kommen die Nachrichten erst dann, wenn die Empfangslage eine Spur besser ist.

