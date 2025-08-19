Sind Dashcams in Österreich erlaubt?

Wir erklären, wie die rechtliche Lage für Kameras im Auto in Österreich ist und was man bei der Verwendung von Dashcams beachten muss.

Eine Dashcam im Auto kann verschiedene Vorteile haben. So kann man die Aufzeichnungen im Falle eines unverschuldeten Unfalls als Beweismittel einsetzen. Bei Fahrten durch ansehnliche Landschaften können sie außerdem eine schöne Erinnerung sein. Manche nutzen die Videos auch, um sich in sozialen Netzwerken über die Verfehlungen anderer Autofahrer lustig zu machen.

Doch wie ist die datenschutzrechtliche Lage dabei? Darf man sich in Österreich eine Dashcam montieren und damit filmen?

Nino Tlapak, Partner und Co-Head des Datenschutzteams bei DORDA Rechtsanwälte GmbH, erklärt auf Nachfrage der futurezone die Linie der Datenschutzbehörde hierzu.

Interessenabwägung

Bis etwa 2020 hieß es von der Datenschutzbehörde, dass die damit regelmäßig einhergehende invasive Überwachung des öffentlichen Raums nicht zulässig sei. “Seither kommt es auf eine detaillierte Interessenabwägung im Einzelfall an”, erklärt Tlapak. “Es ist daher zu prüfen, ob der Nutzer einer Dashcam ein berechtigtes Interesse hat, die Aufnahmen anzufertigen, und eine Aufzeichnung auch tatsächlich nur anlassbezogen erfolgt”, so Tlapak. Dazu kann ein Interesse an einer Beweissicherung eines Unfalls oder an einer Anzeigenerstattung zählen.

Das Augenmerk sollte auf dem Prinzip der Datensparsamkeit liegen. Man sollte also nicht mehr aufzeichnen als unbedingt notwendig. Die Aufnahmen sollen nur eine geringe Auflösung haben und einen beschränkten Raum um das Auto umfassen. Das permanente Aufzeichnen und Archivieren sämtlicher Fahrten zur Beweissicherung bei einem möglichen Unfall dürfte also schwer zu argumentieren sein. Wenn man hingegen nur einen kurzen Zeitraum filmt, die Aufnahmen dabei immer wieder automatisch überschreibt und nur im Anlassfall bis zur Zweckerreichung speichert – etwa per Unfallerkennung – ist das durchaus argumentierbar. Das Filmen aller Fahrten ohne spezifischen Grund ist jedoch nicht zulässig.

Diese Grundregeln gelten ebenso abseits des Straßenverkehrs: Auch der immer beliebter werdende Einsatz von privater Videoüberwachung und Drohnen muss den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Wie bei Dashcams ist auf eine zulässige Speicherdauer und einen begrenzten Aufnahmebereich zu achten. Nach Ansicht der Datenschutzbehörde unterliegt die Aufzeichnung von öffentlichem Grund einer Interessensabwägung im Einzelfall. Die Mitüberwachung von Privatgrund eines Dritten, wie Nachbargrundstücke, oder die Überwachung von Aufzugs-, Treppen-, Gang- und Eingangsbereichen in Mehrparteienhäusern stellt laut Datenschutzbehörde regelmäßig einen unverhältnismäßig schweren Eingriff in die Grundrechte Dritter dar.

Landschaft Filmen

Das Filmen zu rein privaten oder familiären Zwecken, etwa um die Landschaft festzuhalten, sei nicht grundsätzlich untersagt. Im Gegenteil kann dort die sogenannte “Haushaltsausnahme” greifen, wie Tlapak erklärt. Auf derselben Basis sind auch regelmäßig Aufnahmen von Actioncams – etwa beim Snowboarden – oder das Drehen von Urlaubsvideos im öffentlichen Raum zulässig. Das gilt auch, wenn auf den Bildern andere Fahrzeuge oder Menschen identifizierbar sind.