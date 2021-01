Tool entlarvt, mit welchen Flickr-Fotos KI trainiert wurde

Seit einigen Jahren ist bekannt, dass einige der gängigen Gesichtserkennungssysteme mit Flickr-Fotos trainiert worden sind, um die Algorithmen zu verbessern. Forscher haben nun tausende Datensets analysiert, um herauszufinden, dass Millionen von Flickr-Bildern dazu verwendet worden sind, um Biometriesysteme zu verbessern.



Da die Foto-Plattform Flickr einst extrem beliebt war, befinden sich Millionen alter Fotos online. Viele davon unter Creative-Commons-Lizenz, viele davon zeigen Gesichter, viele zeigen Menschen in privaten Situationen, auf Partys, oder im Urlaub. Doch wessen Gesichter wurden von den Plattformen genommen, und welche nicht? Genau das will das Projekt Exposing AI nun aufzeigen.

Datenbank mit Flickr-Fotos

Exposing.ai wurde von Adam Harvey und Jules LaPlace ins Leben gerufen. Es ging 2021 an den Start und will entlarven, mit welchen Flickr-Fotos sechs gängige Gesichtserkennungstools trainiert worden sind. Unter den Programm befinden sich VGG Face, die 13.955 Flickr-Fotos verwendet haben, Pipa mit 31.518 Flickr-Fotos, MegaFace mit 3.5810.71 Fotos, IJB-C mit 5.757 Flickr-Fotos und FaceScrub mit 211 Flickr-Fotos sowie DiveFace mit 115.729 Flickr-Fotos.



Mit dem Tool können Nutzer feststellen, ob auch ihre Fotos - oder private Fotos ihrer Gesichter, die von Freunden hochgeladen worden waren, in den Datenbanken gelandet sind, mit denen Gesichtserkennungssysteme trainiert worden sind. Die Fotos, die dabei berücksichtigt worden sind, reichen von 2004 bis 2020.