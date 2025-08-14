Trump lockert Regeln für Raketenstarts

Der Erlass sieht vor, Umweltprüfungen zu streichen oder sie zu beschleunigen.

US-Präsident Donald Trump will mit einem am Mittwoch unterzeichneten Präsidialerlass die Genehmigungsverfahren für kommerzielle Raketenstarts beschleunigen. Von dem Schritt dürften vor allem private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX von Elon Musk profitieren.

Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses weist der Erlass den US-Verkehrsminister an, Umweltprüfungen für Startlizenzen der US-Luftfahrtbehörde FAA zu streichen oder schneller zu bearbeiten. Diese Behörde soll eigentlich sicherstellen, dass Raketenstarts- und Wiedereintritte keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.

➤ Mehr lesen: Mexiko droht SpaceX mit Klage wegen Umweltverschmutzung

“Überflüssige” Regeln sollen abgeschafft werden

Jetzt sollen "veraltete, überflüssige oder übermäßig restriktive Regeln" abgeschafft werden. "Ineffiziente Genehmigungsverfahren schrecken Investitionen und Innovationen ab", hieß es zur Begründung in dem Erlass.

Diese Regeln wurden von der FAA im Jahr 2020 veröffentlicht. Ramfahrtunternehmen haben sich aber beschwert, dass sie zu umständlich seien. Trump hat darüber hinaus das Militär, die NASA und das Verkehrsministerium angewiesen, doppelte Überprüfungen für die Entwicklung von Weltraumbahnhöfen zu eliminieren, wie arstechnica berichtet.

➤ Mehr lesen: Sonne zerstört Starlink-Satelliten

SpaceX bekommt Rückenwind

Größter unmittelbarer Nutznießer des Erlasses dürfte SpaceX sein. Das US-Unternehmen wird in dem Dekret zwar nicht namentlich erwähnt, verbucht jedoch mehr Starts als jedes andere Unternehmen in der US-Raumfahrtindustrie.

➤ Mehr lesen: Starship-Flug von SpaceX endet erneut in Explosion

Dies gilt, obwohl Firmengründer Elon Musk und US-Präsident Trump seit Monaten öffentlich streiten. Musk hatte sich in der Vergangenheit wiederholt darüber beschwert, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen und Untersuchungen nach Pannen die Entwicklung seiner neuen Starship-Rakete verlangsamt hätten.