11.000-Euro-Klo mit Alexa geht in Verkauf

Jetzt wird Numi 2.0 aber wirklich in den Verkauf gehen. In den USA wird sie ab sofort angeboten – für 11.500 US-Dollar .

Das sind umgerechnet fast 11.000 Euro – ohne Steuern. Dafür bekommt man mehrere LED-Beleuchtungselemente, Lautsprecher und Alexa. Abgesehen von den Spielereien hat die Toilette die üblichen Features eines Keramik-Trons in dieser Preisklasse. Es hat eine Bidetfunktion und ein UV-Licht, das das Bidet desinfiziert. Temperatur, Position und Druck des Wasserstrahls des Bidets können den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden.

Die Muschel wird mit Wassernebel eingesprüht, um Kotrückstände zu verhindern. Sie spült bei Wunsch automatisch, versprüht Duftstoffe, heizt den Sitz und lufttrocknet den Hintern – nachdem er per Bidet saubergespritzt wurde. Außerdem schließt und öffnet sich der Deckel automatisch.

Gesteuert werden die Funktionen per Fernbedienung oder per App am Smartphone und eben Alexa. Falls der Strom mal ausfallen sollte, gibt es auch eine Notspülung, die per Hand betätigt werden kann – wie bei einer unsmarten Toilette.