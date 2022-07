Amazon Prime Day: Die besten Tech-Deals im Überblick

Am Amazon-Aktionstag gibt es wieder zahlreiche Tech-Produkte zu stark reduzierten Preisen.

Die Rabattschlacht am Amazon Prime Day ist wieder voll im Gange. Tausende Angebote bietet der Online-Händler im Rahmen der Aktionstage zu teilweise stark reduzierten Preisen an. Der Aktionstag dauert 48 Stunden und findet am 12. und 13. Juli statt.

Die Rabatte sind Prime-Mitglieder*innen vorbehalten. Wer kein Prime-Mitglied ist, hat die Möglichkeit, ein kostenloses Test-Abo für 30 Tage abzuschließen, um Produkte zu den reduzierten Preisen kaufen zu können.

Manchmal sind die Angebote allerdings gar nicht so gut, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Expert*innen warnen vor "Psychotricks" und raten, man solle die Preise genau vergleichen, bevor man etwas kauft.

Hier die besten Tech-Angebote im Überblick

Bereits einen Tag vor dem offiziellen Start des Prime Day hat Amazon die Preise seiner eigenen Produkte stark verbilligt. Die Rabatte betragen bis zu 61 Prozent. Zu haben sind unter anderem der Fire TV Stick, der Echo, Fire Tablets und Ring-Kameras.