Citroën C5 X macht Windschutzscheibe zum Display

Die Darstellung ist in Farbe und ersetzt das bisherige kleine Head-up-Display, das in bestehenden Citroën-Modellen beim Fahren ausklappt. Vorgestellt wurde es erstmals beim futuristischen Konzept-Auto Citroën 19_19 .

Citroën hat mit dem C5 X eine neue Limousine vorgestellt, die auf Augmented Reality bei der Anzeige von Informationen setzt. Das Auto, das Eigenschaften eines Kombi mit einem SUV vereint, zeigt Geschwindigkeit, aber auch Navigationsanweisungen direkt in der Windschutzscheibe an.

Neben des in der Scheibe integrierten Displays hat der französische Autokonzern ein großes 12-Zoll-Touchdisplay verbaut, das mit der von Grund auf neu entwickelten Infotainment-Software "My Citroën Drive Plus" ausgestattet ist. Das Tablet-artige Display verfügt über 4 USB-C-Anschlüsse. Das Smartphone kann über Induktion geladen und kontaktlos mit dem Display verbunden werden.

"Im Grunde will man ins Auto einsteigen, sein Handy ablegen und alle Funktionen ohne Bruch weiterverwenden. Das ist das Ziel des neuen Systems", sagte CEO Vinent Cobée bei der Präsentation.