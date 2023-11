Cyberweek: Smartphones bei Yesss um bis zu 48 Prozent günstiger

Auch dieses Jahr lockt der Mobilfunk-Diskonter wieder mit Sonderangeboten von Apple, Samsung, Xiaomi oder Nothing.

Am 24. November ist Black Friday, mit zahlreichen Sonderangeboten wird dann wieder um Kund*innen geworben. Der Mobilfunker-Diskonter Yesss startet bereits jetzt in die Cyberweeks und bietet von 13. bis zum 27. November einige Schnäppchen. In den Cyberweeks werden über die Website des Mobilfunkanbieters Smartphones zu niedrigeren Preisen als sonst verkauft. Laut Yesss sind die Angebote während der Cyberweeks "um bis zu 48 % günstiger als auf führenden Vergleichsplattformen".