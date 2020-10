Details zum Samsung Galaxy S30 Ultra durchgesickert

Akku, Display und Kamera

Demnach sollen die Akku-Kapazität mit 5.000 mAh, die 108-MP-Hauptkamera sowie die 40MP-Selfie-Kamera auch beim S30 Ultra zum Einsatz kommen. Auch bei den Maßen dürfte sich nicht viel ändern. Das kommende Flaggschiff soll über einen 6,8 Zoll großen 2K-AMOLED-Screen verfügen - beim S20 Ultra lag die Display-Diagonale noch bei 6,9 Zoll.

Was den Prozessor angeht, bedarf es wohl keinerlei Leaks: In den USA wird das Gerät aller Voraussicht nach mit dem neuesten Snapdragon 875 ausgestattet werden, während es anderswo mit dem neuesten Exynos-Prozessor 2100 kommt. Auch ist davon auszugehen, dass die neuen Galaxy-S-Geräte unter Android 11 und Samsung One UI 3.0 laufen werden.