E-Autos: Dieser chinesische ID.3-Konkurrent kommt nach Europa

Der Preis des kompakten Elektroautos könnte den VW ID.3 deutlich unterbieten. Ab Ende des Jahres soll der MG4 in Europa verfügbar sein.

Die leicht aggressiv und sportlich wirkende Frontpartie, sowie der Diffusor und der zweiteilige Dachkantenspoiler des MG4 erinnern ein wenig an den Cupra Born aus der Volkswagen-Großfamilie - hier im futurezone-Test . Die Länge des MG4 soll 4,3 Meter betragen und ist somit mit dem VW ID.3 vergleichbar.

Der Autohersteller MG , der seit 2007 zum chinesischen SAIC-Konzern gehört, hat erste Bilder seines neuen elektrischen Kompaktmodells vorgestellt, das in derselben Klasse antritt wie der VW ID.3. Ab Ende des Jahres soll das Steilheck-Elektroauto auch in Europa zu haben sein.

Auch das Interieur des MG4 ist noch nicht bekannt. Fotos vom Cockpit , dem Kofferraum oder der Rückbank wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Sollte sich das neue MG-Elektroauto auch hier an den bisherigen Elektroautos des Konzerns orientieren, darf mit einem zentralen Mittelkonsolen-Touchscreen im Querformat , einigen physischen Tasten sowie einem weiteren Display als Instrumententafel gerechnet werden.

Bei der Angabe technischer Daten hat sich MG noch zurückgehalten: Weder Akku-Kapazität , noch Reichweite , Ladeleistung oder Motorisierung wurden erwähnt. Einzig die Beschleunigungsdaten hat der Autohersteller veröffentlicht. Demnach soll der MG4 in weniger als 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Der VW ID.3 benötigt dafür mindestens 7,3 Sekunden.

Preise und Verfügbarkeit

Die offizielle Präsentation des MG4, der in China als MG Mulan vermarktet wird, soll im Oktober über die Bühne gehen. In Großbritannien soll der MG4 bereits ab Ende des Jahres angeboten werden. Das restliche Europa dürfte das elektrische Kompaktmodell im Frühjahr 2023 erreichen.

Ein Preis für den MG4 wurde noch nicht genannt. Orientiert man sich an den Preisen der bereits in Österreich verfügbaren MG-Elektroautos dürfte der MG4 mit aggressiver Preispolitik sowohl den VW ID.3 als auch den Cupra Born deutlich unterbieten. In Österreich sind der elektrische Kombi "MG5 Electric" sowie das elektrische SUV "MG ZS" für knapp unter 30.000 Euro zu haben.