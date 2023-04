Elektroflugzeuge sollen in der Luft abgeschleppt werden

Durch das Gewicht von Passagieren oder Fracht reduziert sich die Reichweite der Batterie. Neben Start und Landung kann so nur noch eine kurze Strecke zurückgelegt werden. Daher ist aktuell nur ein Einsatz zwischen regionalen, nahegelegenen Flughäfen möglich.

Hunderte Kilometer mehr Reichweite

Das Konzept sieht daher vor, dass ein Passagier- oder Frachtflugzeug sich im Flug mit Schleppflugzeugen über ein knapp 100 Meter langes Kabel verbinden. Ähnliches sieht man beim Auftanken von Militärflugzeugen in der Luft. Das Schleppflugzeug zieht dann so lange, bis seine Reserven aufgebraucht sind und könnte dann durch das nächste Flugzeug ersetzt werden. So könnte man die Reichweite um Hunderte Kilometer erweitern.