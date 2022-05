Bizarrer Bug: Diese 5 Wörter machen Google Docs unbrauchbar

Ein merkwürdige Fehler in Google Docs sorgt dafür, dass gesamte Dokumente nicht mehr verfügbar sind. Tippt man "And. And. And. And. And." in das Dokument, erhalten einige User*innen die Fehlermeldung: "Unable to load file" (Dokument kann nicht geladen werden).

Die Aufforderung, die Seite neu zu laden, resultiert erneut in diesem Fehler. Damit wird das Dokument unbrauchbar. Auf der Plattform "Hacker News" gehen viele Kommentator*innen davon aus, dass der Fehler mit der Rechtschreib- und Grammatikprüfung zusammenhängt.