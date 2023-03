Google Pay jetzt bei mehr österreichischen Banken verfügbar

Nachdem die Erste Bank den mobilen Bezahldienst Google Pay als erste österreichische Bank vor mehr als einem Jahr eingeführt hat, folgten kurz darauf auch mehrere Online-Banken wie N26, Revolut, Citibank oder Bitpanda. Nun machen auch Bawag und ihre Tochter Easybank den Dienst für ihre Kund*innen verfügbar. Damit können sie mit ihrem Smartphone einfach am Bezahlterminal ihre Einkäufe bezahlen. Was sie neben einem kompatiblen Handy brauchen, ist ein Konto bei der Bank, deren App sowie eine Konto- oder Kreditkarte.

Sowohl die Bawag als auch die Easybank bewerben den Dienst auf ihren Websites und machen auf seine Vorteile aufmerksam.

Oberbank

Doch wie sieht es bei anderen heimischen Banken aus? Auf Anfrage der futurezone teilt die Oberbank mit, dass grundsätzlich Interesse daran bestehe, Google Pay zu unterstützen. "Aktuell werden Umsetzungsmöglichkeiten evaluiert und die Entwicklung von Google Pay beobachtet. Die Kundenanfragen zu Google Pay halten sich allerdings in Grenzen", heißt es. Als Alternative biete man die Oberbank Wallet an. "Mit dieser können Zahlungen via Android-Smartphone durchgeführt werden", heißt es von der Oberbank gegenüber der futurezone.