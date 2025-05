Neues Google Pixel 10 am Strand von Vancouver aufgetaucht

Storyboard abfotografiert

Wie man das erkennen kann? Teasdale hat auch das Storyboard fotografiert. Darauf ist nicht nur „Google Pixel 10“ zu lesen, sondern auch der Slogan der Kampagne: „Ask more of your phone.“ Das heißt so viel wie „erwarte dir mehr von deinem Smartphone“, soll aber wohl auch ein Wortspiel sein, um die Verwendung des KI-Assistenten Gemini mittels Spracheingabe zu bewerben.

Andere Bilder am Storyboard bestätigen, dass der Fokus auf KI-Funktionen gelegt wird. So ist etwa zu erkennen, wie im Werbespot die „Add Me“-Funktion beworben wird. Dabei kombiniert das Pixel-Smartphone 2 Fotos zu einer Aufnahme. So können alle Personen gleichzeitig im Gruppenbild sein, indem sich der Fotograf mit einer anderen Person aus der Gruppe für das zweite Foto abwechselt.

Beim Smartphone selbst dürfte es sich um das Pixel 10 Pro oder 10 Pro XL handeln. Darauf deutet hin, dass im Kamerabalken 3 Linsen zu erkennen sind. Bei der 9er-Serie hatten nur das Pro und Pro XL 3 Linsen, das reguläre Pixel 9 hatte 2. Allerdings gab es vor einigen Monaten Gerüchte, dass das Pixel 10 eine Zoomkamera bekommen soll, wodurch dann auch dieses 3 Linsen hätte. Das Gerücht gilt bisher aber nicht als gefestigt.

➤ Mehr lesen: Design geleakt: So sieht Google Pixel 10 aus

Wallpapers geleakt

Dass der Start des Pixel 10 näher rückt, zeigt ein weiterer Leak. Die Wallpapers aller Pixel-10-Modelle, für die entsprechenden Gehäusefarben, sind an die Öffentlichkeit geraten. Das ZIP-File von Mystic Leaks enthält 40 Wallpapers, inklusive der Dark-Mode-Varianten, für das Pixel 10, 10 Pro und 10 Pro XL. Lediglich das Pixel 10 Pro Fold fehlt.

Ein Datum für eine Ankündigung der Pixel-10-Serie gibt es noch nicht. Derzeit wird vermutet, dass sich Google am Release des Pixel 9 orientieren wird. Demnach könnte die Ankündigung des Pixel 10 im August stattfinden.