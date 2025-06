Schwäbischer Roboter soll bügeln und den Geschirrspüler ausräumen

Der erste humanoide Roboter, der auf den Massenmarkt kommt und im Haushalt hilft, soll nicht vom norwegischen Unternehmen 1X kommen und es soll auch nicht der chinesische G1-Roboter sein. Ebenso wenig soll es der Optimus von Elon Musk sein. Vielmehr soll es sich dabei um ein Gerät aus schwäbischen Roboter-Schmiede Neura Robotics handeln.

"Wir sind das erste Unternehmen, das kognitive und humanoide Roboter in den Massenmarkt bringt", sagte laut Notebookcheck der CEO des deutschen Unternehmens bei der Präsentation seiner Neuheiten auf der Automatica 2025 in München.

MiPA und 4NE1

Neura Robotics unter anderem 2 Roboter vorgestellt, die noch in diesem Jahr erhältlich sein sollen: Den fahrbaren MiPA (My intelligent Personal Assistant) sowie den humanoiden Roboter 4NE1 (ausgesprochen "For Anyone").