iFixit: Samsung Galaxy Ring ist “Wegwerfprodukt, hält keine 2 Jahre”

Steckverbindung statt Lötstellen

In dem Bild des oben eingebetteten X-Posts ist rechts etwa die Induktionsspule zu sehen, durch die die Batterie des Rings geladen wird, wenn er sich in der Ladestation befindet. Die Batterie, die nur als blauer Schein erkennbar ist, nimmt etwa die Hälfte des Platzes im Ring ein.

Auf etwa 11 Uhr findet sich eine Steckverbindung, die die Batterie mit der Platine verbindet. Platztechnisch wäre es sicherlich klüger, die Batterie direkt mit der Platine zu verschweißen, wie es etwa beim Oura Ring Gen3 der Fall ist. Eine Steckverbindung ist allerdings reparaturfreundlicher.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy Ring vorgestellt: Er kostet 449 Euro

Beim Galaxy Ring ist das unwichtig. Er ist nämlich gar nicht dafür gemacht, dass er geöffnet und repariert werden kann. iFixit vermutet daher, dass Akku und Ladespule an einem Ort hergestellt werden und die Platine an einem anderen. Um die Teile zu verbinden, ist eine Steckverbindung am schnellsten und günstigsten.

Keine weltbewegende Technologie

Dem Team von iFixit ist es dennoch gelungen, den Ring - mit etwas Gewalt - zu öffnen. Darin findet sich die Batterie mit Ladespule, grüne und rote LED-Lämpchen, die den Blutsauerstoff messen und verschiedene Mikrosysteme, die Bewegungen erkennen können. Zur Kommunikation ist der Ring mit NFC, Bluetooth sowie einer Antenne ausgestattet.