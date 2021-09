iPhone 13 und mehr: Was Apple am Dienstag präsentieren wird

"California Streaming" lautet der Titel des diesjährigen iPhone-Events, das am morgigen Dienstag über die Bühne geht. Der Titel, der an den bekannten 1960er-Song von "The Mamas & the Papas" angelehnt ist, ist eher ein Hinweis auf das rein virtuelle Event. Großartige Neuerungen für Apples Streaming-Services werden nicht erwartet.

Neben dem Launch des diesjährigen iPhone-Lineups werden jedoch einige andere Produktneuheiten erwartet, beispielsweise neue AirPods-Kopfhörer, eine neue Apple Watch und möglicherweise auch ein neues iPad Mini und neue MacBooks.