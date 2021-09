iPhone 13: Neues MagSafe-Ladegerät geleakt

In einem Dokument der US-Kommunikationsbehörde FCC ist nun ein neues MagSafe-Ladegerät aufgetaucht. Mit den MagSafe-Ladegeräten können iPhones über eine magnetische Verbindung per Induktion aufgeladen werden.

In den kommenden Tagen beziehungsweise Wochen steht die Vorstellung der neuen iPhone-Generation an. Wie gewohnt wird kurz vor der iPhone-Präsentation die Gerüchteküche angeheizt und zahlreiche Leaks treten ans Tageslicht.

Möglicherweise höhere Ladeleistung

Alles in allem gehen aus dem vage gehaltenen FCC-Dokument keine großartigen Neuerungen hervor. Es sieht so aus, als hätte Apple - wenn überhaupt - nur kleinere Details beim neuen MagSafe-Ladegerät überarbeitet. Jedenfalls soll das neue MagSafe-Ladegerät auch mit den aktuellen iPhones 12 funktionieren.

So könnte es sein, dass die Ladefläche sowohl bei den kommenden iPhones als auch bei dem neuen Ladegerät etwas größer ausfällt. Dies würde eine höhere Ladeleistung ermöglichen, wodurch sich die Ladezeit verringern würde.

Neue AirPods mit Magneten?

Auf dem FCC-Dokument ist außerdem eine Verbindung zu Apples AirPods dargestellt. Technisch gesehen, lassen sich die Apple-Kopfhörer auch jetzt schon per MagSafe aufladen. Jedoch wird dabei keine Verbindung per Magnet hergestellt. Möglich also, dass sich das bei den künftigen Generationen ändern wird.