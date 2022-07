iPhone 14 Pro soll Always-on-Display bekommen

Das im Herbst erwartete iPhone 14 Pro soll ein Always-on-Display erhalten. Darauf deuten zumindest zahlreiche versteckte Hinweise im Code der neuen Betriebssystemversion von iOS 16 hin.

Was bei Top-Android-Smartphones bereits gängige Technologie ist, stellt eine Neuheit für Apple dar. Mit einem Always-on-Display werden Informationen wie etwa die Uhrzeit auch angezeigt, wenn das Display “ausgeschaltet” ist. Dabei verbraucht der Bildschirm jedoch nur sehr wenig Energie.

Always-on-Screen wie bei der Apple Watch

Die Funktionsweise des Always-on-Displays beim iPhone 14 Pro soll jener der Apple Watch ähneln, die über das Feature bereits seit der 5. Generation verfügt. Dabei wird der inaktive Bildschirm nicht vollständig ausgeschaltet, sondern nur abgedunkelt. Die Bildwiederholrate wird auf 1 Hertz (1 Aktualisierung pro Sekunde) gesenkt, um Strom zu sparen.

Dennoch will Apple offenbar auch beim Always-on-Display nicht auf Wallpaper verzichten. In einer neuen Betaversion von iOS 16 sind diese etwa in der Lage, einen abgedunkelten Modus einzunehmen, wie das Medium 9to5Mac berichtet.