iPhone 15 Pro bekommt schnelleren Datentransfer

Das wird nicht nur all jene freuen, die mit permanentem Kabel-Chaos und andauernden Stecker-Kompatibilitätsproblemen konfrontiert sind. Der Umstieg auf USB-C wird auch jenen zugutekommen, die größere Datenmengen per Kabelverbindung von oder zu einem iPhone transferieren.

Bis die nächste iPhone-Generation präsentiert wird, werden noch einige Monate vergehen. Eine einschneidende Neuerung ist allerdings so gut wie fix: Alle iPhone-15-Modelle werden mit einer USB-C-Port anstatt eines Lightning-Anschlusses kommen.

Deutlich schnellerer Datentransfer möglich

Das reguläre iPhone 15 sowie das iPhone 15 Plus werden dieselbe Datenübertragungsrate haben, wie die diesjährigen Geräte. Die Nicht-Pro-Modelle werden also beim Standard USB 2.0 bleiben, was eine Transferrate von 480 Mbps bedeutet.

Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max (oder Ultra?) sollen hingegen auf USB-C 3.2 oder Thunderbolt 3 wechseln. Damit würden Datenübertragungsraten von 20 Gbps (USB-C 3.2) oder gar 40 Gbps (Thunderbolt 3) möglich werden.

Sollte diese Prognose zutreffen, wäre das ein weiteres Puzzle-Teil bei der größeren Differenzierung zwischen Pro- und Nicht-Pro-Modellen. Schon beim diesjährigen Line-up haben die Standardgeräte kaum Neuerungen erhalten, während die Pro-iPhones weitreichende neue Funktionen und Design-Änderungen bekommen haben.