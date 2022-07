Wie man das iPhone zur Webcam macht

Das war zwar über Apps von Drittanbietern, wie etwa EpocCam , schon bisher möglich, geht mit der neuen macOS-Funktion aber wesentlich einfacher. Das iPhone verbindet sich automatisch mit Mac-Rechnern in der Nähe.

Vor kurzem hat Apple die öffentlichen Betaversionen von iOS 16 und macOS Ventura veröffentlicht. Sie ermöglichen es, über das Apple Feature Kamera-Übergabe (Continuity Camera) , das bisher etwa zum Integrieren Fotos in Apps oder zum Einfügen von gescannten Dokumenten genutzt werden konnte, die iPhone-Kamera als Webcam auf MacBooks und Mac-Rechnern zu nutzen.

Auf welchen Geräten funktioniert das iPhone als Webcam?

Laut Apple auf iPhones ab dem iPhone XR, das 2018 auf den Markt kam. Auf Mac-Rechnern ab dem Jahr 2017, vom iMac und iMacPro, über Mac Mini, MacBook Pro und MacBook Air bis zum zuletzt präsentierten Mac Studio.

Ich habe die Funktion mit einem iPhone 11 und einem MacBook Air M1 (2020) sowie einem Mac Mini M1 (2020) ausprobiert.

Wie funktioniert es?

Damit es funktioniert, müssen die beteiligten Geräte über dieselbe Apple ID angemeldet sein, sich relativ nah beieinander befinden und mit demselben WiFi-Netzwerk oder über Bluetooth verbunden sein.

Dann wird die Hauptkamera auf der Rückseite des iPhones automatisch mit dem Mac verbunden und kann in Apps, die eine Kamera verwenden, zum Einsatz kommen.

In der App, in der man das iPhone als Webcam verwenden will, muss man anschließend über die Kamera-Einstellung (bei FaceTime etwa unter Video - Kamera) die iPhone-Kamera als Kamera auswählen.