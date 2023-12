Käufer findet toten Käfer und Haare in seinem Smartphone

Wenn man liest, dass jemand einen Bug in seinem Smartphone gefunden hat, schließt man vermutlich als erstes drauf, dass es sich um einen Software-Fehler handelt. Doch in diesem Fall hat jemand tatsächlich einen echten Bug - also einen echten, toten Käfer in seinem Handy gefunden.

Dem aber nicht genug. Neben dem toten Insekt, das in das Gehäuse imprägniert wurde, ist auch ein Haar zu sehen, das ebenso den Rahmen des Smartphones eingearbeitet wurde. Bei dem Gerät handelt es sich übrigens um ein nagelneues OnePlus 12, das in China bereits erhältlich ist.

