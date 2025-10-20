Eine Kamera für die Kloschüssel

20.10.2025

Eine Kamera analysiert den Inhalt der Kloschüssel und liefert per App Analysen zur Darmgesundheit.

Es gibt Tracker und Apps für die Nahrungszubereitung, Nahrungsaufnahme und um Aufzuzeichnen wie viel man trinkt. Nun gibt es auch ein smartes Gerät, das menschliche Ausscheidungen aufzeichnet und analysiert. Das US-Unternehmen Kohler Health hat mit Dekoda eine Kamera auf den Markt gebracht, die man an der Kloschüssel montiert und die in der Lage ist, die Fäkalien nach verschiedenen Gesichtspunkten zu untersuchen. In der dazugehörigen iOS-App werden die Analysen hinterlegt. Voraussetzung ist eine weiße Kloschüssel, mit andersfarbigem Porzellan kommt der dahinterstehende Algorithmus nicht klar. ➤ Mehr lesen: Wie ich es mit einer App geschafft habe, genug zu trinken

Die Sache mit der Privatsphäre Die Bilder, die die Kamera aufnimmt, werden mittels Machine Learning hinsichtlich möglicher Blutspuren untersucht und sie können Aufschluss über die Darmgesundheit sowie der jeweiligen Hydration liefern. Außerdem liefern die Aufzeichnungen Informationen über die Regelmäßigkeit des Stuhlgangs. Kohler Health ist darum bemüht, etwaigen Unsicherheiten bezüglich der Privatsphäre zu begegnen. So ist die Dekoda-Kamera lediglich nach unten gerichtet und kann nur den Inhalt der Kloschlüssel analysieren. ➤ Mehr lesen: Toiletten-Kamera analysiert eure Fäkalien

